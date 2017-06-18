Раскопки начались на месте падения самолета времен ВОВ в Подмосковье

МОСКВА, 18 июг — РИА Новости. Поисковики намерены найти доказательства принадлежности судна летчику Петру Еремееву.

Первая большая поисковая команда приступила к раскопкам на месте падения самолета времен Великой Отечественной войны в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам члена экспертного совета по авиации "Поискового движения России" Сергея Каткова, перед поисковиками стоит задача найти доказательства принадлежности судна летчику Петру Еремееву, который на Миг-3 совершил первый ночной таран в истории ВОВ и атаковал над деревней Румянцево немецкий бомбардировщик "Хенкель 111".

"Наша цель — найти номерные агрегаты, которые бы доказали, что этот самолет принадлежит Петру Еремееву или это самолет другого летчика, потому что здесь в округе нам известны и места падения других самолетов, в том числе, вот этого типа, Миг-3", — пояснил Катков.

Место падения самолета обнаружили под Истрой еще три года назад. О том, что в земле лежат обломки истребителя знаменитого летчика, сообщил местный житель, мать которого была свидетелем крушения воздушного судна.