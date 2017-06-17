Этап Кубка России в классе авиамоделей "Воздушный бой" стартовал в Химках

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Этап Кубка России в классе авиамоделей "Воздушный бой" начался 17 июня в городе Химки Московской области, сообщил телеканал "360".

Свои авиамодели приехали представить 45 экипажей из более чем десяти регионов России. Наибольшее количество участников — из Москвы и Подмосковья, Тульской области, Санкт-Петербурга и Республики Коми.

Соревнования будут длиться два дня, по итогам будет сформирована сборная России.

Этап кубка в Химках посвящен выдающемуся советскому авиаконструктору, лауреату трех Сталинских премий Семену Лавочкину.