Международный турнир по стритболу стартовал в подмосковных Химках

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Международный турнир по стритболу "Чистая победа" начался 17 июня в городе Химки Московской области, сообщил телеканал "360". Соревнования проводятся уже 12 лет подряд.

В уличном баскетболе выступают команды из трех игроков и поле в два раза меньше, чем в классическом варианте этого вида спорта. Для участия в турнире прибыли 50 команд, из них 15 — женские.

"Я приехал в Россию, чтобы играть здесь в баскетбол. И играл раньше за сборную Кубы. Очень хороший турнир, мне нравится. В России все больше появляется профессиональных стритболистов", — рассказал игрок национальной сборной Кубы по баскетболу Юхандрес Перес.

Всего на турнир приехали 250 участников из разных городов России, а также из Кубы, Молдовы и Бельгии.