Московские суворовцы отправились на первый полевой сбор в Подмосковье

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Курсанты московского Суворовского военного училища, которые закончили десятый класс, приняли участие в первых в своей жизни полевых сборах, сообщил телеканал "360".

Занятия для суворовцев провели на полигоне Московского высшего общевойскового командного училища под Ногинском. Юноши освоили тактику ведения боя и ознакомились с военной техникой, которая используется сухопутными войсками армии России.

Также суворовцы освоили стрелковое оружие и выполнили упражнения учебных стрельб, научились оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться на местности. Занятия проводили опытные офицеры и преподаватели.