Управляющая компания залатала дыру в крыше дома в Подмосковье пакетами

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дырявую крышу жилого дома в подмосковном городе Жуковском управляющая компания латает с помощью линолеума и пакетов, сообщил телеканал "360".

Жильцы говорят, что много раз обращались с жалобами, однако полноценный ремонт крыши компания не проводит.

"Мер никаких не предпринимается. Подкладывают линолеум. Позавчера клали пакет", — рассказала жительница дома Наталья Назарьева.

Дом был построен еще в 40-х годах прошлого века, и с тех пор, как утверждают местные жители, капитальный ремонт не проводился. Во время дождя с потолка квартир на верхних этажах течет бурая вода с ржавчиной.

Представитель управляющей компании заявил журналистам, что крышу починят в течение 10 дней.