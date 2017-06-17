Юбилей создания первой судостроительной верфи России отметили в Подмосковье

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Юбилей создания первой в России судостроительной верфи отметили в Дединовском кадетском училище Московской области, сообщил телеканал "360".

Первый военный корабль российского флота — трехмачтовый фрегат "Орел" — был заложен в селе Дединове на реке Ока 350-лет назад по приказу царя Алексея Михайловича.

Корабль был вооружен 22 пушками и весил около 250 тонн. Он стал флагманом Каспийской флотилии.

В честь юбилея кадетское училище в Дединове посетил президент объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов. Кадеты получили в подарок макеты кораблей, которые они смогут собрать сами. В будущем кто-то из них может выбрать карьеру судостроителя.