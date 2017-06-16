Роман Широков собрал "Лигу любителей футбола" в Подмосковье

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-капитан футбольной сборной РФ Роман Широков создал любительскую лигу в Московском регионе, сообщил канал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта области.

Турнир любительской лиги, созданной Романом Широковым, имеет рабочее наименование "Лига любителей футбола в Подмосковье".

Истринский район стал центральной территорией проведения матчей. Сейчас в лиге числится семь команд. В каждой из них собрались игроки разных возрастов, в том числе и дети. Широков отметил, что у любительской лиги огромный потенциал. В перспективе может быть даже попадание талантливых игроков в национальную сборную по футболу.

"Мы изначально говорили о том, что развитие детско-юношеского футбола и этой игры в целом по всему Подмосковью было и остается одним из приоритетных направлений нашей совместной работы с Широковым", — сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что любительская лига, которую сейчас создает Широков, может раскрыть таланты ребят и, возможно, они пополнят состав национальной сборной. А назначение Романа Николаевича советником, по мнению Терюшкова, уже дает первые положительные результаты.