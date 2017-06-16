С начала года Подмосковье направило в бюджет 290 млрд рублей налогов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Налоговые органы Подмосковья мобилизовали в бюджет РФ 290,5 миллиарда рублей за пять месяцев 2017 года. Что превысило показатель аналогичного периода 2016 года почти на 33 миллиарда, или на 12,7%, сообщил телеканал "360" со ссылкой на управление Федеральной налоговой службы по Московской области.

В государственные внебюджетные фонды поступило 122,3 миллиарда рублей страховых взносов. Сумма увеличилась на 10,4 миллиарда, или на 9,3%, по сравнению с показателями 2016 года.

Больше всего поступлений пришлось на налог на прибыль организаций — 11 миллиардов рублей, или 20,8%. По налогу на добавленную стоимость — 8,7 миллиарда рублей, или 10,5%. По налогу на доходы физических лиц — 6,9 миллиарда рублей, или 10,3%.

В федеральный бюджет Российской Федерации из консолидированного за пять месяцев было направлено 108,7 миллиарда рублей с ростом к уровню прошлого года на 13 миллиардов, или на 13,6%.

181,8 миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет Подмосковья. Из них 138,3 миллиарда рублей перечислено в областной бюджет. В бюджеты муниципальных образований поступило 43,5 миллиарда. Доходы консолидированного бюджета выросли на 19,8 миллиарда рублей.

Налог на доходы физических лиц — основной доходный источник бюджета области. Было перечислено 73,8 миллиарда рублей.

С начала года поступило 36,1 миллиарда рублей имущественных налогов, что составляет 19,9% от общей суммы доходов, говорится в сообщении.