В Подмосковье 19 тысяч многодетных семей получили земельные участки

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На данный момент 19 тысяч многодетных семей Московской области власти обеспечили участками земли. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"На сегодняшний день земельными участками в Подмосковье обеспечено 18 799 многодетных семей", — заявила Забралова.

Программа по предоставлению многодетным семьям земельных участков действует с 2011 года.

Ольга Забралова отметила также, что земельными участками обеспечиваются многодетные семьи, которые проживают в Подмосковье более пяти лет, и у которых нет в собственности участков и жилых домов. Чтобы получить участок, семья должна прийти в администрацию муниципалитета.

Сейчас под программу выдачи земельных участков попадает более 53 тысяч многодетных семей.