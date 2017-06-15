В Одинцовском районе запустили новую линию производства молочной продукции

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новую линию производства молочной продукции запустили в Одинцовском районе. Об этом сообщил телеканал "360". На Наро-Осановском племхозе производство молока происходит по полному циклу. Две недели назад молочный цех закупил новое оборудование, причем вся техника — отечественного производства. Наро-Осановское молоко можно теперь купить не только в мягкой, но и в твердой упаковке. Также фирма запустила производство йогуртов и мягких сыров.

"Это самое крупное предприятие, самое опытное предприятие. И насколько мы услышали от директора — есть у акционеров и учредителей планы на строительство еще одного комплекса молочного производства", — отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Наро-Осановский комбинат производит 45 тонн молока в сутки. С помощью нового оборудования сбыт продукции увеличился втрое, а количество поголовья при этом осталось на прежнем уровне.