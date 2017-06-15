Число ресурсоснабжающих организаций в Подмосковье за год сократилось на 10%

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Количество ресурсоснабжающих организаций (РСО) в Московской области за год сократилось на 10,3%, до 1127, говорится в сообщении Мособлдумы.

"За год их (РСО — ред.) количество удалось сократить на 10,3%. В частности, на данный момент в Московской области 580 организаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — 469, энергоснабжения — 75 и три организации по газоснабжению", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по ценам и тарифам региона Натальи Ушаковой.

Сокращение количества РСО за счет их укрупнения и объединения проводится в целях повышения качества услуг в жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, укрупнение ресурсоснабжающих организаций должно делать их более привлекательными для инвесторов.

Ежегодные инвестиции в теплоснабжение в стране, по подсчетам Минэнерго РФ, составляют 1,5 триллиона рублей. Для развития и повышения эффективности работы отрасли до 2025 года требуется 2,5 триллиона рублей.