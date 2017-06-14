Более 46 тысяч пенсионеров Подмосковья получают льготу на капремонт

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 46 тысяч пенсионеров оформили заявки на 50-процентную компенсацию на общедомовой ремонт, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Одинокие неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет, являющиеся собственниками квартир в одном лице, имеют право на компенсацию расходов на капремонт дома в размере 50%. Те же категории граждан, достигшие 80 лет, имеют право на 100-процентную компенсацию. Размер льготы зависит от стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.

По словам Забраловой, для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метров, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек — 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек — по 18 квадратных метров на человека.

Программа частичной компенсации взноса на общедомовой капремонт действует для пенсионеров с января 2016 года. В прошлом году на нее было выделено более 73 миллионов рублей.