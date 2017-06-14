В Подмосковье за четыре года подключили к газу около 70 тысяч квартир

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 70 тысяч жителей Подмосковья вошли в программу газификации с 2013 года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра энергетики Московской области Леонид Неганов.

По словам министра, так как программа газификации распространяется на малонаселенные пункты сельской местности, где платежеспособность жителей не очень высока, число реально подключившихся к газу не очень большое.

Неганов добавил, что число объектов газификации в Подмосковье в течение трех лет выросло до 80 в год.