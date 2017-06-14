В Подмосковье открылась выставка "Символы России"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В подмосковном Музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим" открылась выставка "Символы России". На ней представлены миниатюрные копии памятников и монументов, разработанных при поддержке Российского военно-исторического общества, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство культуры Московской области.

В рамках открытия выставки было подписано соглашение о сотрудничестве в создании и продвижении межрегионального туристского маршрута по местам боевой славы Москвы и Московской области. Документ согласовали подмосковное Министерство культуры и Российское военно-историческое общество.

"Мы уже плотно сотрудничаем с Российским военно-историческим обществом по созданию новой современной экспозиции музея Зои Космодемьянской в Петрищеве, развитию мемориального комплекса 28 героям-панфиловцам в Дубосекове", — сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

Она также отметила, что соглашение позволит комплексно продвигать туристские маршруты на внутреннем и зарубежном рынках.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов отметил, что за три года обществом установлено более 90 памятников, в конкурсных отборах участвовало несколько сотен проектов. Он также заявил, что миниатюры наиболее интересных проектов представлены на выставке в "Новом Иерусалиме".