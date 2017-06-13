На дорогах Московской области устранено более 60% ям с начала года

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. С начала года на подмосковных дорогах специалисты устранили более 60% ям, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Власти Московской области планируют ликвидировать порядка 40-50 тысяч ям на региональных дорогах каждую неделю. К 1 июля в Подмосковье должно быть ликвидировано подавляющее большинство ям.

"На сегодняшний день, в Подмосковье выявлено и зарегистрировано 327,62 тысячи. Из этого количества две трети располагаются на региональных дорогах, одна третья часть – на муниципальных дорогах. Сейчас ликвидировано более 60%, или 215,83 тысячи от числа выявленных и зарегистрированных ям", – рассказал Игорь Тресков, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тресков добавил, что с учетом поставленной правительством Московской области задачи – к 1 июля ликвидировать подавляющее большинство ям, прогнозируется, что ГБУ МО "Мосавтодор" полностью справится с поставленной задачей к указанному сроку, а муниципалитеты – лишь на 86%.