Иностранные инвесторы планируют расширять производства в Подмосковье

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания правительства Подмосковья обсудил итоги работы Петербургского международного экономического форума, сообщил телеканал "360".

Он сообщил, что регион улучшил инвестиционную привлекательность, а также вошел в топ-10 рейтинга Агентства стратегических инициатив. Воробьев отметил, что этого удалось достичь благодаря работе Центра содействия строительству в регионе, так как он облегчает оформление разрешительной документации.

Губернатор Подмосковья заявил, что иностранные инвесторы будут расширять производства в области, и поручил главам обращать внимание на помощь инвесторам. Он напомнил, что в рамках форума в Санкт-Петербурге было пописано 16 соглашений на 50 миллиардов рублей.