В Подмосковье спустя век вновь стали гнездиться черные аисты

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минэкологии Московской области во время наблюдения за комплексами природы установило, что в Подмосковье появилось новое гнездо черных аистов.

Птица занесена в Красную книгу России и наделена нулевым статусом: "вид, вероятно исчезнувший на гнездовании", потому что по данным биологов черные аисты гнездились в Московском регионе лишь в 20-х года прошлого века. В течение 20 века редко регистрировали одиночных особей в разных участках лесов.

Как рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, биологи наткнулись на гнездо аистов в сосне в лесу со старыми деревьями на западе области. Точное местонахождение птиц держится в тайне, потому что внимание людей к птицам может принести им дискомфорт.

Александр Коган сообщил, что аисты находятся под наблюдением специалистов постоянно. Если биологи увидят птенцов, то участок леса, где живут аисты, станет памятником природы Московской области.

Разновидность черного аиста, в отличие от белого, очень скрытная. Эти птицы вьют гнезда в глухих районах леса недалеко от болота или озера.

Черный аист находит место под гнездо раз в год, чаще всего он сооружает его в кроне деревьев. Высота, на которой располагаются гнезда, может достигать 20 метров. Птенцов пара высиживает вместе, а кладка может быть от четырех до семи яиц.