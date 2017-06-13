В Истре состоялся фестиваль "Кубок Московии"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. 12 июня, в День России, в подмосковной Истре состоялся фестиваль духовых оркестров "Кубок Московии". Программа мероприятия была весьма насыщенной. В первой половине дня все желающие могли увидеть конкурсные выступления взрослых музыкальных коллективов и юных музыкантов, которые играли классику, джаз, марши и современную музыку, сообщил телеканал "360".

Вечером музыканты участвовали в патриотическом флешмобе "Люблю Россию". Более тысячи оркестрантов выстроились на фестивальной площадке, изобразив российский флаг и большое сердце.

Также гостей ожидали плац-парад и марш-парад. В них участвовали оркестры из московского региона, Калужской и Белгородской областей, Республики Тыва, а также коллектив из Беларуси.

Организатором мероприятия выступило Министерство культуры Московской области.