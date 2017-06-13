В Подмосковье за четыре года создадут 85 новых парков

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 82 парка, которые расположены в 50 муниципалитетах, сообщил канал "360" со ссылкой на заявление министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

"В каждом городе с населением свыше 30 тысяч должен быть парк, то есть на каждые 30 тысяч жителей. На сегодняшний день мы на 50% достигли норматива: у нас 82 парка в 50 муниципалитетах, еще 86 парков в 36 муниципалитетах нам предстоит сделать к 2021 году", – сообщила Косарева на семинаре-совещании, посвященному программе "Развитие парков. Современный подход".

Она отметила, что три года назад в Подмосковье было всего 25 парков на территории 22 муниципалитетов.

"Динамика у нас хорошая. Но нам нужны не только количественные, но и качественные показатели", – отметила министр.

Оксана Косарева изложила свое мнение о необходимости новых зон отдыха в рамках семинара-совещания партии "Единая Россия". Основной темой встречи стало обсуждение вопросов по развитию новых подходов в решении проблем по благоустройству и озеленению территорий муниципалитетов.