Редкие черные аисты спустя 100 лет вернулись в Подмосковье для гнездования

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Редкие черные аисты, занесенные в Красную книгу России, спустя почти сто лет вернулись на гнездование в Московскую область, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования региона.

"Мониторинг природных комплексов, организованный минэкологии Московской области, установил, что в регион вернулись черные аисты. В последний раз гнездование редчайших птиц, занесенных в Красную книгу России, достоверно было установлено в 20-х годах прошлого века. С тех пор в нашем регионе очень редко отмечались только одиночные птицы. Поэтому в Красной книге Московской области черный аист пока имеет нулевую категорию статуса — "вид, вероятно исчезнувший на гнездовании", — говорится в сообщении.

По данным министерства, гнездо было обнаружено биологами в развилке сосны в старовозрастном лесу, расположенном в одном из западных районов. Точное его местонахождение специалисты не открывают, чтобы желающие увидеть редких птиц не доставили им дискомфорта.

Глава минэкологии Александр Коган сообщил, что за гнездом установлено постоянное наблюдение. Если у пары черных аистов появится потомство, этот участок леса может быть объявлен памятником природы областного значения.

Черный аист, в отличие от белого аиста, строящего гнезда вблизи поселений, выбирает для гнездования глухие участки леса, чаще всего окруженные озерами или болотами. Как правило, эта птица гнездится раз в год в кронах старых деревьев на высоте до 20 метров. Кладку, которая может составить от четырех до семи яиц, оба родителя высиживают вместе.