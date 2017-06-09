Центр содействия строительству в МО сопровождает уже более тысячи проектов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый в России проектный офис по сопровождению строительства объектов коммерческого назначения создан при правительстве Московской области полгода назад. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса Московской области.

По словам главы ведомства Сергея Пахомова, за первые пять месяцев Центр решил более 287 задач, с которыми обратилось более 164 компаний.

Опыт работы Центра также будут использовать в других регионах РФ. После визита заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака Центр посетили делегации из Москвы, Приморского края, Воронежской, Ленинградской и Самарской области. Они подробно ознакомились с механизмом работы и лично убедились в действенности такого метода организации взаимодействия между всеми участниками градостроительного процесса.