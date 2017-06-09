Сбор подмосковной клубники в совхозе им. Ленина начнется с 20 июня

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В этом году из-за плохой погоды задерживается сбор подмосковной клубники, он начнется примерно 20-25 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника отдела реализации совхоза имени Ленина Дмитрия Саяпина.

"В этом году из-за плохой погоды сбор ягоды начнется чуть позже обычного, примерно 20-25 июня", — рассказал Саяпин.

Он так же отметил, что подмосковный совхоз планирует собрать порядка 800 тонн клубники в 2017 году.

"Предварительно прогнозируем около 800 тонн урожая в этом году", — добавил начальник отдела реализации совхоза им. Ленина.

Стоит отметить, что первый урожай может появиться на прилавках уже с 20 июня, при этом цена его будет достигать 350 рублей за килограмм. Потом стоимость подмосковных ягод будет снижаться и составит около 200 рублей за килограмм.