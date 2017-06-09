Фестиваль "Душоновские маневры" пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. 1−2 июля в Московской области пройдет XIX военно-исторический фестиваль "Душоновские маневры", сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства культуры.

Годом ранее фестиваль стал победителем в номинации "Исторические реконструкции" во Всероссийском конкурсе в Ханты-Мансийске, заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В рамках фестиваля в 2017 году гости смогут посетить "Фестиваль фестивалей", "Фестиваль пряника" и "Фестиваль русской народной культуры".

В рамках "Фестиваля фестивалей" участники смогут посетить презентации, мастер-классы, а также увидеть творческие номера от уникальных проектов Московской области. Интерактивные программы, фольклорные коллективы подготовили в рамках "Фестиваля русской народной культуры", а на "Фестивале пряника" свои изделия представят пряничные производства.