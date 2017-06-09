Корпус спортивных волонтеров будет создан в Московской области

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство спорта Московской области и Ассоциация волонтерских центров России договорились о создании в области корпуса спортивных волонтеров в рамках Второго Форума социальных инноваций, сообщил телеканал "360".

Теперь на международных и российских спортивных соревнованиях будут присутствовать волонтеры из Московской области.

Также представители подмосковного Минспорта и Ассоциации волонтерских центров России договорились о создании в регионе научно-методического центра по спортивному волонтерству.