В Подмосковье предприятия ТЭК и ЖКХ усилят работу в выходные

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области в праздничные выходные будут работать в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

"В выходные дни 10-12 июня организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья будут приведены в режим повышенной готовности… Для оперативного восстановления энергоснабжения потребителей в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. В резерве имеется более 1000 аварийных источников электроснабжения — дизельных электростанций", — говорится в сообщении.

В готовности к ликвидации технологических нарушений на объектах коммунального комплекса находятся бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. В ее арсенале есть вся необходимая спецтехника: мобильные котельные, мобильная канализационно-насосная станция и передвижные электростанции. Данная техника позволяет в случае необходимости оперативно восстановить работу коммунальных систем по временной схеме и обеспечить нормальное функционирование социальных объектов и жилого фонда на время устранения технологических сбоев.

"Энергетические и коммунальные предприятия Московской области в преддверии Дня России установили круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала, проверили готовность аварийно-восстановительных бригад и техники к оперативной ликвидации возможных технологических нарушений. В связи с потеплением особое внимание уделяется пожарной безопасности энергообъектов: проведены дополнительные инструктажи и проверки противопожарного инвентаря, очищены от древесно-кустарниковой растительности и мусора просеки линий электропередачи", — отметил Пестов, которого цитирует пресс-служба.