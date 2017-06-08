Голодец рассказала о внедрении социальных инноваций на форуме в Подмосковье

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Внедрение современных технологий обсудили на втором Форуме социальных инноваций регионов. Форум пройдет в Красногорске 8-9 июня, сообщил телеканал "360".

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе выступления рассказала, как социальные инновации применяют в России. По ее словам, проект онлайн-образования смог сделать качественное образование доступным для инвалидов. Данный проект успешно реализован во всех субъектах РФ не только для детей с ограниченными возможностями, но и для взрослых. Также он нашел свое применение и за рубежом.

Голодец также отметила, что по всей стране запись в дошкольные учреждения ведется через интернет. Российские школы переходят на электронные дневники и портфолио. Она добавила, что негосударственный сектор во многих отраслях конкурирует с государственным.

"Ограничения связаны с установленными государством тарифами. Нужно работать, чтобы доступ был одинаков. Чем быстрее мы будем переходить к оказанию услуг негосударственным сектором, тем больше будет качественных услуг", — добавила Ольга Голодец.

В свою очередь, министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о внедрении современных технологий в сфере медицины. По ее словам, уже 90% регионов используют цифровые технологии в машинах скорой помощи, в следующем году 14 миллионов человек смогут работать в личном кабинете через портал госуслуг, также на следующий год запланировано внедрение телемедицины. Министерство здравоохранения также готовит новый проект по повышению доступности первичной помощи: выездные формы работ, ФАПы.

На втором Форуме социальных инноваций регионов презентовали вертолет, который выпущен по программе импортозамещения для санитарной авиации.