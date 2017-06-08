Воробьев предложил проводить диспансеризацию во всех поликлиниках страны

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе диспансеризации в регионе на полях Форума социальных инноваций Подмосковья, сообщил телеканал "360". Программа действует в области уже три года. Она помогает выявить заболевания на ранних стадиях.

Губернатор Московской области отметил создание в регионе первой в стране единой диспетчерской службы скорой помощи. Это позволило сократить время прибытия скорой до 15-20 минут. Кроме того, появилась возможность на карте следить за машиной, движущейся по вызову.

Воробьев также сообщил о развитии программы государственного-частного партнерства в сфере здравоохранения, благодаря которой в Балашихе и Подольске в августе будут открыты онкоцентры. Пять миллиардов рублей вложено инвесторами в их создание.

Говоря об образовании в регионе, губернатор выделил создание "Школьного портала". Теперь 500 тысяч пользователей могут получать информацию об успеваемости в режиме онлайн.

Воробьев также обратил внимание на создание в области кванториума, отметив, что инновационные центры позитивно сказываются на образовании детей.

В своем выступлении губернатор Подмосковья отметил развитие доступности ФОКов, где были введены "добрые часы". Они позволяют определенным группам граждан пользоваться льготами при посещении ФОКов.