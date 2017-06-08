В Мособлдуме назвали районы, которые получат статус городских округов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мособлдума в третьем чтении приняла закон об упразднении пяти районов Подмосковья. Истринский, Наро-Фоминский, Ступинский, Чеховский, Коломенский районы получат статус городских округов, сообщил телеканал "360".

Согласно законопроектам, Наро-Фоминск, Ступино и Истру приравняют к городам областного подчинения. В то время как Чехов станет городом областного подчинения позже.

Как сообщил зампред правительства региона Александр Костомаров телеканалу "360", законопроект по Чехову был только одобрен, а не принят. Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании, после того как в силу вступят некоторые нормативные акты. В результате чего Чехов также станет городом областного подчинения.