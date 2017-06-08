Жителей Подмосковья ждет рост тарифов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Тарифную политику в жилищно-коммунальном хозяйстве обсудили на заседании Мособлдумы, где с докладом выступила председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова, сообщил канал "360".

Она объявила, что в Московской области с 1 июля тариф на энергоснабжение вырастет больше остальных. Повышение составит 4,8%. Оплата водоснабжения и водоотведения поднимется на 3,8%, тепловой энергии — на 3,6%, газ подорожает на 3,9%.

"У нас сохраняется тенденция, которая не может не радовать. Три года рост платы граждан — ниже уровня инфляции, — отметила Наталья Ушакова.

Ушакова добавила, что продолжается введение единых тарифов на услуги ЖКХ в 23 муниципалитетах Подмосковья. Полное завершение процесса прогнозируется на конец 2018 года. Уже в 45 образованиях области введены единые тарифы для граждан.