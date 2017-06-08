Губернатор Московской области вошел в тройку лидеров майского медиарейтинга

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга действующих глав регионов Российской Федерации за май 2017 года, кроме того, губернатор Подмосковья также попал и в топ-3 медиарейтинга глав регионов ЦФО, говорится в сообщении на сайте правительства Московской области со ссылкой на рейтинг компании "Медиалогия".

"Медиалогия" подготовила медиарейтинг действующих российских губернаторов за май 2017 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 41 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Согласно данным рейтинга, в первую тройку российских губернаторов-лидеров за май вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в мае 2017 года в Центральном федеральном округе лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Тульской области Алексей Дюмин, говорится в сообщении.

Как подчеркивается в материале, в мае СМИ писали о том, что Воробьев поручил главам территорий контролировать устранение последствий урагана в населенных пунктах области. Также губернатор сообщил на заседании регионального правительства, что семьи погибших в результате урагана получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

Помимо этого, глава Подмосковья заявил, что станция Московского метрополитена появится в Мытищах. Также Воробьев сообщил журналистам, что власти Подмосковья планируют поднять вопрос о сносе "хрущевок" после 2020 года, добавляется в материале.