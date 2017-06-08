В Подмосковье хотят довести эффективность "тяжелого" медоборудования до 95%

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья намерены довести эффективность использования "тяжелого" медицинского оборудования до 93-95% в 2018 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В прошлом году эффективность использования оборудования составила 63-68%. Мы создали ситуативные центры. Каждый из этих центров ежедневно передает сведения о работе каждой единицы оборудования. В этом году мы рассчитываем достичь отметки 80% эффективности, а в 2018 году увеличить показатели до 93-95% использования тяжелого оборудования", — сказал губернатор, выступая на проходящем в Красногорске втором форуме социальных инноваций регионов, напомнив, что власти Подмосковья закупили тяжелое оборудование для проведения пациентам подмосковных больниц МРТ и КТ.

Глава Подмосковья также затронул тему эффективности работы "скорой помощи" и физкультрно-оздоровительных комплексов в регионе.

"Мы первые создали единую диспетчерскую службу скорой помощи. Теперь ближайшая машина едет по вызову. Раньше приходилось Химки обслуживать машинами только из Химок, а в Лобню не ехала машина из Долгопрудного. Единая диспетчерская скорая помощь позволяет нам выполнять нормативы по доставке оперативной помощи от 15 до 20 минут", — сказал Воробьев.

Кроме того, по его словам, существует возможность по карте отслеживать движение карет скорой помощи.

Воробьев также заявил о планах подмосковных властей довести до 90% эффективность использования ФОКов.

"Что касается спорта — у нас тоже большая программа. Мы должны довести до 90% использование ФОКов в 2017 году", — сказал губернатор.

Цель форума в красногорске — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране. Первый Форум социальных инноваций регионов прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России, среди которых были представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.