В Люберцах ввели в строй новый оздоровительный комплекс с бассейном

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном введен в Люберцах, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

"Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного объекта с плавательным бассейном", — приводятся в материале слова главы Минстроя Подмосковья Сергея Пахомова.

В сообщении говорится, что физкультурно-оздоровительный комплекс расположен на улице Побратимов в городском округе Люберцы. По словам главы областного ведомства, ФОК предназначен для людей различных возрастов, кроме того, территория объекта адаптирована для комфортного передвижения маломобильной категории граждан.

По информации пресс-службы, общая площадь нового комплекса составляет около 6,3 тысяч квадратных метров. Генеральным подрядчиком на объекте является ООО "АМТЭК".

Согласно официальным данным, в 2014 году в городском округе Люберцы за счет бюджетных средств было построено и введено в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса. Кроме того, в настоящее время в данном муниципальном образовании также ведется строительство ряда инвестиционных спортивных объектов, сообщает областной минстрой.