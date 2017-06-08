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Новости Подмосковья

Valio увеличил мощность завода в Подмосковье в 1,5 раза

14:4808.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСырная продукция. Архивное фотоСырная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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СЕЛО ЕРШОВО (Московская область), 8 июн — РИА Новости. Финский концерн Valio увеличил мощность своего единственного собственного завода в РФ, расположенного в подмосковном Ершово, в 1,5 раза — до 15 тысяч тонн, и планирует и дальше расширять производство своей продукции в России, заявила журналистам гендиректор концерна Анникка Хурме.

Истринская сыроварня Русский пармезан. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Сегодня мы увеличиваем мощность завода на 50%, до 15 тысяч тонн… Valio уже инвестировала в этот завод 65 миллионов евро. Что касается наших дальнейших планов, на этом заводе ещё достаточно много пространства, поэтому он — наш главный план на будущее", — сказала она.

Хурме отметила, что у компании есть также 5 компаний-партнеров в РФ, в развитии отношений с которыми Valio видит большой потенциал. Она подчеркнула, что Россия — один из наиболее важных потребительских рынков для компании, и в дальнейшем Valio планирует расширять представительство своей продукции на полках российских магазинов.

Морепродукты. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В свою очередь директор завода Денис Заверяев сообщил, что сейчас предприятие занимается производством плавленого сыра и нарезкой жёлтых сыров, и планирует направить увеличившиеся мощности на производство этой продукции, однако задумывается и о расширении ассортимента. "Мы часто думаем о дальнейшем расширении. У нас есть возможности, мы рассматриваем различные варианты", — сказал он.

Заверяев отметил, что с введением санкций заводу пришлось нелегко. "Мы даже не могли работать какое-то время, не было сырья, но со временем мы преодолели все эти трудности. У нас есть хорошие партнёры как в России, так и за рубежом, которые поставляют нам высококачественное сырье", — сказал он.

© РИА Новости / Дмитрий БеркутПерейти в фотобанкМасло финской марки "Валио" на прилавке в магазине
© РИА Новости / Дмитрий Беркут
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Масло финской марки "Валио" на прилавке в магазине

В то же время, по словам директора, в случае отмены санкций завод не будет отказываться от услуг нынешних поставщиков. "Все договоры, которые мы заключаем с нашими партнёрами, мы заключаем надолго. Поэтому в любом случае мы продолжим сотрудничество с ними", — сказал он.

Сырный кластер

Присутствовавший на церемонии министр сельского хозяйства и продовольствия​ Московской области Андрей Разин выразил надежду, что финский концерн заинтересуется созданием ещё одного производства в рамках создающегося в Подмосковье сырного кластера.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Наантали с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин посоветовал европейцам локализовывать производство на территории РФ

"Сейчас у нас действует программа субсидирования 20% капитальных затрат от вложений в создание новых сырных производств. И маленьких, и средних, и больших. Помимо этого, мы запускаем в Подмосковье сырный кластер и предоставляем также ряд других возможностей для открытия сырного производства. Надеемся, что и компания Valio рассмотрит наши предложения", — сказал он.

Разин отметил, что о планах локализации производства в Подмосковье заявляют и другие зарубежные компании. Так, итальянская "Сфоджатек" планирует построить сыроварню в области уже в следующем году. Ведутся и переговоры с испанскими партнёрами. Министр не уточнил название компании, однако отметил, что это "очень с большой проект", который сейчас находится в стадии обсуждения.

Плавленный сыр Виола марки Валио на прилавке в магазине
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На заводе Valio в Подмосковье запустили новую линию производства сыра

Филиал "Ершово" компании Valio – единственный собственный завод Valio в России – работает с 2009 года. Всего Valio владеет 15 заводами: 12 в Финляндии, 2 в Эстонии. Российское подразделение компании — ООО "Валио" – занимается производством и продажей продукции, изготовленной на собственном заводе в России и на партнерских предприятиях, а также импортом немолочной и безлактозной продукции на российский рынок. На сегодняшний день Valio работает с более чем 100 торговыми партнерами – в России, странах СНГ и Ближнем Зарубежье.

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