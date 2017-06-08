Жители Подмосковья смогут бесплатно попасть в музеи региона с 10 по 12 июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут бесплатно попасть во все государственные музеи региона с 10 по 12 июня в рамках празднования Дня России, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"В рамках празднования Дня России вход в подмосковные государственные музеи 10-12 июня будет бесплатным. Акция направлена на популяризацию музеев, позволит жителям и гостям Подмосковья приобщиться к культурному наследию региона, которое, начиная от старинных усадеб и заканчивая суперсовременным выставочным комплексом "Новый Иерусалим"",у нас богатейшее", — приводятся в сообщении слова министра культуры региона Оксаны Косаревой.

В материале отмечается, что в предстоящие выходные дни посетители смогут ознакомиться с любой из экспозиций, предлагаемых 12 подмосковными государственными музеями.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции РФ и ее законов.