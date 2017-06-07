Волонтерами ЧМ станут студенты подмосковного университета туризма и сервиса

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минспорта Подмосковья и Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) подписали соглашение о сотрудничестве. В вузе займутся подготовкой волонтеров для участия в спортивных мероприятиях в Подмосковье, включая чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство спорта Московской области.

В материале уточняется, что игры в Подмосковье не будут проходить. Волонтеры будут встречать болельщиков на открытых тренировках команд, которые состоятся в разных районах области.

В РГУТиС также презентовали дипломные работы на тему маршрутов, по которым повезут гостей и участников чемпионата мира по футболу.

Один из заявленных маршрутов проходит по Ярославскому шоссе: от Москвы через Мытищи, Королев, Пушкино и до Сергиева Посада.Предполагается, что весь путь или его часть туристы проедут на велосипеде. Уже ведутся переговоры по организации пунктов велопроката с представителями малого бизнеса из городов, попадающих в зону маршрута.