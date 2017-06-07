В Подмосковье пройдет форум социальных инноваций регионов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Второй Форум социальных инноваций регионов пройдет в Доме правительства Московской области с 8 по 9 июня.

Цель Форума — содействие развитию социальной инфраструктуры и улучшению качества жизни населения, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой. Организаторами Форума стали Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Минэкономразвития России, Минтруда России, Правительство Московской области, Агентство стратегических инициатив. В мероприятии примут участие 85 субъектов России.

Ольга Забралова сообщила, что в рамках мероприятия будет работать выставка инновационных социальных проектов. Участники форума посетят ряд подмосковных объектов социальной сферы. Забралова отметила, что организованные делегации участников отправят в технопарк "Кванториум" в Королеве, Московский областной онкологический диспансер в Балашихе, центр гериатрического ухода и реабилитации "Малаховка".