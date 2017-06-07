В Подмосковье состоится суперфинал Мировой лиги по водному полу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Суперфинал по водному поло среди мужских команд пройдет во Дворце водных видов спорта, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации Рузского городского округа.

Глава городского округа Максим Тарханов отметил, что под председательством министра спорта Московской области Романа Терюшкова прошло заседание организационного комитета по подготовке к проведению суперфинала.

Команды из России, Казахстана, Японии, Австралии, США, Сербии, Италии и Хорватии примут участие в Мировой лиге по водному поло.