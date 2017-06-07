В Дубне появится самая большая в стране стерилизационная камера

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Дубне возведут стерилизационную камеру, которая станет самой большой в стране, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Компания "Паскаль медикал", участник экономической зоны "Дубна", работает над реализацией программы по изготовлению высокотехнологичного оборудования по производству медицинских изделий.

На данный момент проводится внутренняя отделка и работы по инженерии. После этого компания приступит к установке техники.

Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья, рассказал, что "Паскаль медикал" начнет производить медицинские изделия с помощью новой камеры в 2017 году.

"Двадцатого мая на заводе "Паскаль медикал" начался монтаж камеры для этиленоксидной стерилизации. Это на сегодня самая большая стерилизационная камера в России. В сутки на заводе намерены стерилизовать порядка 1,5 миллионов шприцев", — рассказал Денис Буцаев.

Он отметил, что продукция будет отправляться в российские учреждения здравоохранения, среди которых будут и подмосковные.

Стерилизационная камера объемом 104,6 кубических метров весит 24 тонны. Необходимую технику поставляет SteriMed, долгосрочный партнер компаний DGM (Швейцария). Система камеры занимается очисткой отработанных газов до 99,9995% через утилизацию оксида этилена.

Стерилизационная камера в Подмосковье сделает контроль цикла стерилизации безопасным и эффективным благодаря модернизированной системе контроля, которая передает актуальную информацию о процессе.

Новая стерилизационная камера гарантирует 100% качество стерилизации медицинского оборудования.