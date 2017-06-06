В Подмосковье за месяц нашли свыше пяти тысяч нарушений чистоты и порядка

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. За месяц в Московской области было проверено состояние и содержание 10,6 тысячи объектов и территорий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора Подмосковья.

"В результате проверок административно-техническими инспекторами зафиксировано 5,4 тысячи нарушений", — сообщила глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Она отметила, что на нарушителей в мае было наложено 4,2 тысячи штрафов на общую сумму 57 миллионов рублей.

Больше всего нарушений за месяц было связано с парковкой на газонах. Было зафиксировано 1,2 тысячи подобных действий. Более 500 были связаны с ненадлежащим содержанием территории в местах общественного пользования. Витушева добавила, что в результате проверок уже устранено около 4 тысяч нарушений.