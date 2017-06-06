В День России в Подмосковье пройдет более 100 праздничных мероприятий

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Празднование Дня России развернется на различных площадках Подмосковья, на них состоится более 100 мероприятий, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минкультуры Подмосковья. Как уточнила глава ведомства Ольга Косарева, посетителей ждут выступления творческих коллективов, концерты авторской песни, интерактивные площадки, выставки художников, детские конкурсы рисунков на асфальте, викторины и мастер-классы. Также в МО пройдут кинопоказы в рамках акции "Летний кинотеатр".

В Люберцах в День России состоится флешмоб "Мы едины!", в Красногорске пройдет фестиваль "Хранители наследия России", а в Орехово-Зуеве состоится акция "Молодежь — будущее России" с мото- и вело-пробегами.