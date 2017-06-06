В Подмосковье более 100 человек подали заявки на премию в сфере науки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Московской области завершился прием заявок на премию губернатора в сфере науки и инноваций. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Премия организована для поощрения молодых специалистов, добившихся высоких научных результатов. Победитель каждой из 15 номинаций получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.

По словам министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева, интерес к конкурсу растет с каждым годом. В этом году заявки на соискание премии подали 105 человек — на 30% больше, чем в прошлом. Наибольшее число заявок поступило из Пущина (18 заявок), Долгопрудного (13) и Дубны (10).

Заявки молодых ученых представлены по всем приоритетным для Московской области направлениям развития науки, технологий и техники. Наибольшее число работ поступило по таким направлениям, как точное машиностроение и проектирование сложных технических систем, информационно-телекоммуникационные системы и биотехнологии.

Работы конкурсантов будут оцениваться с точки зрения новизны и актуальности применения их изобретений.

Победителей выберет Совет молодых ученых и специалистов Московской области в сентябре.