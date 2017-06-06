Еще три населенных пункта в Подмосковье подключили к газу

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Еще три газопровода сдали в эксплуатацию в Подмосковье в рамках программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". Об этом со ссылкой на "Мособлгаз" сообщил телеканал "360".

Газ теперь доступен в селе Середа городского округа Шаховская, селе Ярополец и селе Болычево Волоколамского района. Отмечается, что общая протяженность новых газопроводов более девяти километров. Теперь к газу смогут подключится около двух тысяч жителей.

Также в "Мособлгазе" отметили, что до конца года планируется газифицировать вторую очередь в селе Середа. Также в 2017 году газ появится в деревнях Новоникольское, Аксаково, Коросткино, Новомихайловское, Лобаново, Павловское и селе Белая Колпь.

По словам главы "Мособлгаза" Дмитрия Голубкова, в населенных пунктах, которые планируется газифицировать в 2017 году, в общей сложности проживает около 1,7 тысячи человек.