В подмосковных парках обустроят буккросинговые библиотеки

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читающая аудитория сможет по достоинству оценить буккроссинговые библиотеки. В этом году их оборудуют в 25 парках Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

Каждый читатель может оставить ненужную литературу или взять понравившуюся ему книгу, ничего при этом не оставляя взамен.

Подобный метод уже начали использовать в 17 парках Подмосковья. Еще восемь планируют открыть в этом году.

Жители Красногорска, Балашихи, Ногинска, Люберец, Климовска, Подольска и Хотькова уже этим летом смогут воспользоваться такими парковыми библиотеками.