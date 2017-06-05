По программе "Культура Подмосковья" обустроят девять новых парков

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Девять парков Подмосковья в этом году создадут по программе "Культура Подмосковья", сообщил телеканал "360".

"В 2017 году в рамках государственной программы "Культура Подмосковья" новые парки будут созданы в городских поселениях Запрудня Талдомского района, Голицыно Одинцовского района, Монино Щелковского района, Селятино Наро-Фоминского района, Пушкино", — сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

На территории Московской области функционируют 82 парка. Городские округа Красноармейск, Королев, Реутов и Фрязино обзаведутся новыми парковыми зонами. Муниципальные власти выделяют на их содержание около 1,5 миллиарда рублей, из которых 10% — средства спонсоров и меценатов.