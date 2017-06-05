Воробьев надеется, что мост через Волгу в Дубне откроется в 2019 году

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев надеется, что в 2019 году удастся сдать в эксплуатацию большой мостовой переход через Волгу в Дубне.

Воробьев отметил, что в этом году расширяется особая экономическая зона "Дубна" – "плюс 30 гектаров прирезаем, потому что нет больше места для производства". Кроме того, как рассказал губернатор, откроется семь и закладывается 17 новых предприятий.

"Здесь хочется отметить стратегически важное решение. Вы поддержали строительство моста. Дело в том, что часть города была оторвана, в том числе экономическая зона. После того, как эта поддержка была оказана, сегодня идет активное строительство мостового перехода", — сказал Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент уточнил, какой был общий объем финансирования данного мостового перехода. Воробьев ответил, что объем средств, выделенных на проект, составляет около 10 миллиардов рублей.

"Соответственно, нам помогает федеральный бюджет, строители добросовестно работают. Надеемся, что в 2019 году мы сдадим большой мостовой переход", — отметил Воробьев.

Как сообщалось на сайте Главархитектуры Московской области, длина будущего моста должна составить 1,941 километра. По мосту пройдет 4 полосы движения, по две в каждую сторону, ширина полосы составит 3,5 метра. Ширина тротуаров на мосту составит 3 метра. Победителем конкурса на строительство мостового перехода стал "Мостотрест", сумма контракта составляет 8,75 миллиарда рублей (включая НДС). Как ранее сообщала пресс-служба Росавтодора, введение моста в эксплуатацию намечено на 2019 год.