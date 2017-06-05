Вьетнамские инвесторы готовы вложиться в переработку молока в Подмосковье

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вьетнамские инвесторы намерены инвестировать в проекты по переработке молока в Подмосковье несколько сотен миллионов долларов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что приятно, первую борозду в этом году сделала "Ти-Эйч Тру милк". Это вьетнамская компания, которая собирается инвестировать несколько сотен миллионов долларов, аккуратно это говорю, в территорию Подмосковья", — сказал Воробьев.

По его словам, власти Московской области выделили четыре тысячи гектаров. "Вьетнамский инвестор, частный инвестор, хочет построить несколько мощных молочных ферм для того, чтобы дальше заниматься уже переработкой молока. Интерес большой", — добавил глава региона.

Он сообщил, что есть региональные программы, которые поддерживаются властями Подмосковья.

"Китайцы тоже у нас есть – инвестируют в свинину, мы с ними тоже работаем", — сказал Воробьев.