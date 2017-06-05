Перинатальные центры в Коломне и Наро-Фоминске заработают в ближайшее время

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на открытие в ближайшее время перинатальных центров в Наро-Фоминске и Коломне, строятся еще два.

"Хочу сказать также о том, что мы завершаем строительство перинатальных центров – это тоже федеральная программа", — сказал Воробьев. Путин поинтересовался, где идет строительство.

"В Наро-Фоминске и в Коломне – это два самых современных перинатальных центра. Мы строим также в Сергиевом Посаде и в Щелково дополнительно. Это позволит нам радикально снизить показатели по детской смертности. Очень надеемся, что в ближайшее время, вернее, не надеемся, а мы запустим перинатальные центры в ближайшее время", — сказал губернатор.

В ходе рабочей встречи глава Подмосковья также доложил Путину, что в первом квартале 2017 года, как и годом ранее, экономические показатели региона стабильны.

"По бюджету мы приросли на 19%, а по консолидированному, включая муниципальные бюджеты, – плюс 15%. Это нам, конечно, позволяет реализовывать ту программу, о которой говорится в майских указах. В прошлом году и в этом году мы запланировали повышение заработной платы согласно дорожной карте не только учителям и врачам, но и младшему медицинскому персоналу, нянечкам, младшим воспитателям", — сообщил губернатор.

Он добавил, что в текущем году младшим воспитателям поднимут зарплату на 70%. Кроме того, по его словам, большое внимание уделяется созданию высокопроизводительных рабочих мест именно в области, поскольку много людей все еще ездят работать в Москву.