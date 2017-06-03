В пяти тысячах автобусов "Мострансавто" появятся турникеты

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сейчас турникеты установлены примерно в тысяче автобусов.

Турникеты установят еще в четырех-пяти тысячах автобусов "Мострансавто" в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360".

В настоящее время безналичная система работает примерно на тысяче автобусов в Московской области.

"Первая задача — это дальнейшее внедрение карты "Стрелка" и внедрение оборудования. Это очень сложный проект, долго идет, но мы видим, что это эффективно и для предприятия, и для жителей", — рассказал генеральный директор ГУП "Мострансавто" Владислав Мурашов.

Он добавил, что еще одной приоритетной задачей станет повышение качества обслуживания. В часы пик автобусы с менее востребованных маршрутов будут выходить на самые загруженные.