Путин отметил резкое улучшение деловой среды в ряде регионов

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума отметил, что Московская, Амурская и Ленинградская области добились резкого улучшения деловой среды, сообщил телеканал "360".

"Рост инвестиций в России превышает рост ВВП. Необходимо поддерживать эту тенденцию", — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что российская экономика вступила в фазу роста и частный капитал может стать источником дополнительных инвестиций в значимые проекты. Также Владимир Путин обратил внимание, что Россия за последние пять лет продемонстрировала положительную динамику в совершенствовании рейтинга предпринимателей.