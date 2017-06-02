Чиновники МО несут персональную ответственность за летний отдых детей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Чиновники Московской области несут персональную ответственность за безопасность детей во время летнего отдыха, организованного в лагерях Подмосковья, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на пресс-конференции на тему "Безопасность детей в летний период в Подмосковье".

По ее словам, "из 87 лагерей, которые функционируют на территории Московской области сейчас, допущены к работе этим летом было только 79".

"Персональная ответственность главы администрации, персональная ответственность всех замов в администрации за детский отдых, который организован на территории муниципалитета, — это что касается Московской области", — сказала Мишонова.

"Что касается других регионов, в частности подмосковные дети в этом году будут отдыхать в Краснодарском крае и в Крыму, мы закупаем путевки, отправляем туда детей, и, конечно же, у нас тесное взаимодействие с местными властями, и на той территории они обеспечивают безопасность детей", — добавила омбудсмен.

Мишонина уточнила, что подмосковные чиновники обязаны также контролировать безопасность детей, которые отправятся отдых на юг.

"Если, например, из какого-то муниципалитета дети едут в Крым и в Краснодарский край, то этот муниципалитет несёт тоже свою ответственность за безопасность этих детей… Это наши дети, мы отвечаем полностью за их безопасность, и чиновники несут ответственность от автобусов, которые перевозят детей: весь путь маршрута и плюс все время, когда они там находятся и отдыхают и, конечно же, путь назад. За это несут персональную ответственность чиновники Московской области", — заключила Мишонина.